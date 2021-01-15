Александр Липовой, чемпион мира по кикбоксингу и тренер по единоборствам Евгения Плющенко, прокомментировал «СЭ» скандальный конфликт хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

— Евгений — олимпийский чемпион! Человек выигрывает Олимпиаду с собранными и завинченными болтами позвоночника. И это не побоявшись ничего: возможного проигрыша и радости злопыхателей. Дух и воля — это уже 60% успеха! Помимо своих фигуристов, Женя еще играет в хоккей. В первый раз, когда пришёл на хоккей, я думал всех перекатаю, а там совсем другие мышцы работают. При этом у Жени еще фигурное катание и бокс 3 раза в неделю. Как вы думаете, он в форме? Работа нужна в основном только над техникой. Так что, мне по-человечески жаль этого парня, который пороха не нюхал и сразу в бои? ворвался. Видимо, советчиков рядом много у него, которым крови хочется. Но здоровье оно одно. Он отказался, но в любом случае мы готовы 24/7.

То, что он отказался — это Железняков мудро поступил. Людям хочется жести, вот они и стравливают простого парня. Если говорить, что произошло бы, если бы Железняков вышел на ринг, то была бы странная челюсть, а еще сотрясение мозга и, соответственно, больница. Женя доказал всему миру, кто он и чего стоит. Но если речь идёт о его чести и семье, то руки ему связывать никто не будет. Выйдет и голову оторвёт любому, как и каждый уважающий себя мужчина. Но в рамках спорта. Я считаю, что если хочешь себя проверить, то зайди в ринг и ты поймёшь кто ты. Быть героем, сидя дома и нажимая пальцами на кнопки дух не нужен!

Напомним, Железняков на странице во ВКонтакте несколько дней назад написал пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона и тренера. Однако позже он удалил эту публикацию.

Плющенко в свою очредь принял вызов хореографа, заявив, что любит драться. Жена фигуриста Яна Рудковская также отреагировала на скандальный пост Железнякова, пообещав, что лично встретит хореографа. После реакции Плющенко на вызов, Железняков заявил, что таким образом хочет заткнуть фигуристу рот.

(Данил Алешин)