Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, прокомментировал «СЭ» ответ Евгения Плющенко на его высказывания.

— Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова.

(Данил Алешин)

Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.

Плющенко и хореограф Тутберидзе решили биться. С чего все началось и кто фаворит боя?