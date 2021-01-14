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Железняков — о бое с Плющенко: «Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова»

09:40
Алексей Железняков. Фото ВКонтакте
Алексей Железняков. Фото ВКонтакте
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Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, прокомментировал «СЭ» ответ Евгения Плющенко на его высказывания.

— Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова.

(Данил Алешин)

Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.

Плющенко и хореограф Тутберидзе решили биться. С чего все началось и кто фаворит боя?

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