Хореограф группы Тутберидзе вызвал Плющенко на дуэль

Хореограф Алексей Железняков, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, на своей странице во ВКонтакте вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако позже удалил скандальный пост.

На свое стене в соцсти Железняков опубликовал картинку с поздравлением со Старым Новым годом, прикрепив к нему слова о вызове Плющенко на дуэль.

«Как вы думаете, если я вызову господина

Плющенко на дуэль?

Будем драться без правил.

На ринге без прекрасс.

Ненавижу ********** (тех, кто лижет женские половые органы)

Давай Жень, не трухуй.

Десятое колесо требует дуэли

Думаю ты просто пасанешь как обычно, и

Придумаешь тритыщеседьмую отмазку.

Единственное мое желание заткнуть твой

неблагодарный поганый рот!»