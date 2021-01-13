Хореограф группы Тутберидзе вызвал Плющенко на дуэль
Хореограф Алексей Железняков, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, на своей странице во ВКонтакте вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако позже удалил скандальный пост.
На свое стене в соцсти Железняков опубликовал картинку с поздравлением со Старым Новым годом, прикрепив к нему слова о вызове Плющенко на дуэль.
«Как вы думаете, если я вызову господина
Плющенко на дуэль?
Будем драться без правил.
На ринге без прекрасс.
Ненавижу ********** (тех, кто лижет женские половые органы)
Давай Жень, не трухуй.
Десятое колесо требует дуэли
Думаю ты просто пасанешь как обычно, и
Придумаешь тритыщеседьмую отмазку.
Единственное мое желание заткнуть твой
неблагодарный поганый рот!»
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