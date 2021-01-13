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Яна Рудковская: «Надеюсь, Железняков ответит за свой базар»

21:32
Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на тот факт, что Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль ее супруга. Ранее сам Плющенко отреагировал на слова Железнякова.

— Кто это? А... этот танцор! Снова наброс в наш адрес! Снова дергают нас, да ещё и в праздник! Ну понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня! Ну пусть придёт. Мы его ждём. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой «базар» или попросит прощение. Извините за мой сленг!, — сказала Рудковская.
(Владислав Флегонтов).

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