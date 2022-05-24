Тарасова: «Конгресс ISU должен ответить российским фигуристам, за что их отстранили»

Татьяна Тарасова заявила, что ISU должен разъяснить российским фигуристам, за что их отстранили от участия в международных соревнованиях

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участники предстоящего конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) должны разъяснить российским фигуристам, за что конкретно их отстранили от участия во всех международных соревнованиях.

«Чего я жду от конгресса? Я не понимаю, почему они сняли всех наших спортсменов, пусть нам объяснят, в чем они виноваты, в чем виноваты наши маленькие девочки. Что они сделали? Они убили кого-то, ограбили? Пусть ISU ответит им на этот вопрос», — сказала Тарасова ТАСС.

1 марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.