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Сегодня, 16:33

Тарасова: «Конгресс ISU должен ответить российским фигуристам, за что их отстранили»

Татьяна Тарасова заявила, что ISU должен разъяснить российским фигуристам, за что их отстранили от участия в международных соревнованиях
Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участники предстоящего конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) должны разъяснить российским фигуристам, за что конкретно их отстранили от участия во всех международных соревнованиях.

«Чего я жду от конгресса? Я не понимаю, почему они сняли всех наших спортсменов, пусть нам объяснят, в чем они виноваты, в чем виноваты наши маленькие девочки. Что они сделали? Они убили кого-то, ограбили? Пусть ISU ответит им на этот вопрос», — сказала Тарасова ТАСС.

1 марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/14714165
Татьяна Тарасова
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