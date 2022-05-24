Авербух анонсировал необычную программу фигуриста Семененко

Российский хореограф-постановщик Илья Авербух раскрыл подробности новой программы фигуриста Евгения Семененко. В прошедшем сезоне подопечный Алексея Мишина стал самым успешным российским фигуристом на Олимпиаде, заняв на ней восьмое место.

— Вы поставили программу Евгению Семененко. Что можете сказать про работу с ним?

— У меня в этом году серьезная работа с Питером. Огромное спасибо Алексею Николаевичу Мишину, доверил работать с Лизой Туктамышевой, Мишей Колядой, Женей Семененко. Там я ставил также произвольную программу Андрею Мозалеву вместе с Еленой Масленниковой. Питерский десант такой получается. (смеется) Ставил я еще грузинской паре Анастасия Метелкина/Даниил Паркман. В этом году пока весь список, но думаю, будут еще.

Помимо этого мы много ставим программ внутри нашей танцевальной группы. Ребята уже все готовы. На мой взгляд, у нас сформировалось три очень сильные юниорские пары, и мы ставим перед собой задачу на первых соревнованиях, которые пройдут в Москве, застолбить свои позиции. Группа набрала вес, в ней много постановочной работы.

Работа с группой Мишина всегда подарок. Они очень тактичные, творческие, их легко понять. Евгений Семененко продолжает историю «другого себя», потому что для меня он стал открытием в новой показательной программе на корейские мотивы. Это было некое перевоплощение.

В этом же направлении мы продолжили работать над произвольной программой. Мне кажется, она будет стоять особняком. Там достаточно большое количество четверных прыжков. Если в первой половине программы будет исполнено все то количество четверных, которое он себе наметил, то во второй половине он будет отжигать на дорожке.

Музыка южнокорейского исполнителя, интересная пластика, не могу сказать, что она близка мне. (улыбается) Современный танец. Женя очень много вносил в свою хореографию, свое видение. Я больше режиссировал программу, говорил, что мне нравится, а что нет, — рассказал Авербух.

Полностью интервью с Ильей Авербухом — здесь