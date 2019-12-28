Татьяна Тарасова: «Всем встать! Такого не было никогда в мире!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию. Щербакова набрала за свой прокат 181,94 балла и 261,87 по сумме — это лучшие показатели в истории, но они не будут засчитаны как мировой рекорд.

— Всем встать! И мы давайте тоже привстанем, — призвала Тарасова в эфире Первого канала. — Такого не было никогда в мире! Это мировой рекорд, конечно. Четвертым прыжком сделать четверной лутц просто невозможно. Защищает свое звание.

Она такая легкая, просто невесомая. У нее такая интересная работа рук, что она себя очень облегчает. Тренеры, конечно, просто молодцы. Нет слов.

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