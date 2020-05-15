Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о своем талисмане — игрушечной черепашке.

— Мне Юра Овчинников ее подарил. Это мой талисман. — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома». — Теперь у меня этих черепашек штук 500.

Живут они здесь, дома. Мама говорила, что ты, похоже, не с людьми работаешь, а в зоопарке.

Я их очень люблю. Каждую черепаху кто-то подарил: фигуристы, спортсмены, болельщики.