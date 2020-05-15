Татьяна Тарасова рассказала о своем талисмане
14:10
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о своем талисмане — игрушечной черепашке.
— Мне Юра Овчинников ее подарил. Это мой талисман. — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома». — Теперь у меня этих черепашек штук 500.
Живут они здесь, дома. Мама говорила, что ты, похоже, не с людьми работаешь, а в зоопарке.
Я их очень люблю. Каждую черепаху кто-то подарил: фигуристы, спортсмены, болельщики.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=yLecnPWkn3w&feature=youtu.be
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...