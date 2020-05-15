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Татьяна Тарасова рассказала о своем талисмане

14:10
Черепашка из коллекции Татьяны Тарасовой. Фото Instagram.
Черепашка из коллекции Татьяны Тарасовой. Фото Instagram.
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о своем талисмане — игрушечной черепашке.

— Мне Юра Овчинников ее подарил. Это мой талисман. — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома». — Теперь у меня этих черепашек штук 500.

Живут они здесь, дома. Мама говорила, что ты, похоже, не с людьми работаешь, а в зоопарке.

Я их очень люблю. Каждую черепаху кто-то подарил: фигуристы, спортсмены, болельщики.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=yLecnPWkn3w&feature=youtu.be

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