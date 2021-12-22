Алена Косторная рассказала, кто ее вдохновляет
19:22
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, кто ее вдохновляет.
«Вдохновляет творчество Билли Айлиш. Меня она вдохновляет как человек, потому что мы с ней примерно одного возраста, но так по виду, конечно, не скажешь. И поэтому все свои идеи я стараюсь черпать с нее», — сказала Косторная на своем YouTube-канале Kostoblog.
Фигуристка также подчеркнула, что ее удивил блогер Даня Милохин, который участвовал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
«Чувак поднялся сам, добился всего сам. Безумный респект, уважуха, продолжай в том же духе. Ты крутой», — добавила она.
Отметим, Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
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