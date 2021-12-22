Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, кто ее вдохновляет

19:22
Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, кто ее вдохновляет.

«Вдохновляет творчество Билли Айлиш. Меня она вдохновляет как человек, потому что мы с ней примерно одного возраста, но так по виду, конечно, не скажешь. И поэтому все свои идеи я стараюсь черпать с нее», — сказала Косторная на своем YouTube-канале Kostoblog.

Фигуристка также подчеркнула, что ее удивил блогер Даня Милохин, который участвовал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Чувак поднялся сам, добился всего сам. Безумный респект, уважуха, продолжай в том же духе. Ты крутой», — добавила она.

Отметим, Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=zWIvvl2BRLE

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение фигуриста Соловьева
0
Реклама