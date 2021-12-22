Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, кто ее вдохновляет.

«Вдохновляет творчество Билли Айлиш. Меня она вдохновляет как человек, потому что мы с ней примерно одного возраста, но так по виду, конечно, не скажешь. И поэтому все свои идеи я стараюсь черпать с нее», — сказала Косторная на своем YouTube-канале Kostoblog.

Фигуристка также подчеркнула, что ее удивил блогер Даня Милохин, который участвовал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Чувак поднялся сам, добился всего сам. Безумный респект, уважуха, продолжай в том же духе. Ты крутой», — добавила она.