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Сегодня, 22:07

Татьяна Мишина рассказала, как в газете появился заголовок «Тренер Мишин меняет пол»

Алина Савинова
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала историю возникновения заголовка «Тренер Мишин меняет пол».

«О, да, была такая история. Мы тогда купили квартиру — новую, с голыми стенами, и там все надо было делать. Жили в Солнечном, на даче, но контролировать ремонт по какой-то причине у Алексея не было возможности. Вот паркет и положили так, что он весь вспучился. Пришлось менять... Но заголовок, помню, и меня тогда сильно впечатлил», — приводит RT слова Мишиной.

Ранее Мишина ответила на вопрос, почему ее муж Алексей Мишин в начале тренерской карьеры сосредоточился на одиночном катании, а не на парном.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1112289-mishina-muzh-plov-figurnoe-katanie
Фигурное катание
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