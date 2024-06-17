Александра Трусова согласилась выйти замуж за фигуриста Макара Игнатова
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова согласилась выйти замуж за российского фигуриста Макара Игнатова.
Игнатов опубликовал совместное фото с Трусовой и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!».
В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.
23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.
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