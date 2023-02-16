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Андрей Григорьев-Апполонов: «Не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но можем спеть дуэтом»

Алина Савинова
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Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился мнением о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве вокалистки.

«Молодец девчонка, развлекается! Не катаюсь на коньках, поэтому не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но мы, конечно, можем на каком-нибудь суперспортивном мероприятии спеть дуэтом. Почему бы и нет!» — сказал Григорьев-Апполонов в интервью корреспонденту Sport24

14 февраля фигуристка спела в дуэте с поп-исполнительницей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-16-andrey-grigoryev-appolonov-ne-katayus-na-konkakh-no-mozhem-spet-s-zagitovoy-duetom
Фигурное катание
Алина Загитова
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