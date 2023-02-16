Андрей Григорьев-Апполонов: «Не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но можем спеть дуэтом»

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился мнением о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве вокалистки.

«Молодец девчонка, развлекается! Не катаюсь на коньках, поэтому не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но мы, конечно, можем на каком-нибудь суперспортивном мероприятии спеть дуэтом. Почему бы и нет!» — сказал Григорьев-Апполонов в интервью корреспонденту Sport24

14 февраля фигуристка спела в дуэте с поп-исполнительницей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».