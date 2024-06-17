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Сегодня, 09:30

Рудковская ответила на вопрос, влияет ли Трусова на шоу

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный продюсер, генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала, как принимаются решения о составе на шоу Евгения Плющенко.

— Участвует ли Евгений Плющенко в переговорах по составам на шоу?

— Никогда, все переговоры — исключительно моя зона ответственности. Для него спорт на первом месте. Если есть желание кататься в шоу — окей. Если нет по каким-то причинам — ему все равно. Он сейчас нацелен на спорт. Сам по 10 часов проводит на льду со спортсменами. Евгений считает, что шоу очень помогает раскрыть спортсмена, но если выбирать, то спорт важнее.

— То есть решение по составу принимаете вы?

— Евгений как владелец шоу может высказать свое мнение, но, как правило, он согласен с решениями команды. Решение принимаю не только я, а коллектив — Сергей Филин, исполнительный продюсер Екатерина Резвова, Никита Михайлов. Мы решаем коллегиально. Но я очень рада, что избавила Евгения, святого человека, от необходимости принимать эти решения. Потому что в моем случае танки грязи не боятся ! Так что если нужно кого-то обвинить и кто-то здесь плохой, то это я, да. Такой иммунитет за 20 лет в шоу-бизнесе. (Смеется.)

Софья Муравьева. «Не обиделась и даже не отписалась от нее». Рудковская — об отсутствии Муравьевой в шоу

— На решение могут влиять фигуристы, та же Саша Трусова?

— Мы прислушиваемся к Сашиным пожеланиям, особенно если это касается главных мужских ролей, когда ребята играют ее возлюбленных, например. Ей же катать с ним, не нам. В остальном ключевое решение всегда за мной. Всегда будет так, как я считаю правильным и стратегически важным. PR и правильный маркетинг — это важно для продаж, здесь нужно каждый шаг просчитать. Единственный, кто может на него повлиять, — Евгений Плющенко.

Фигурное катание
Александра Трусова
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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