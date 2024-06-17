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Сегодня, 13:44

Гербольдт предположила, смогут ли Трусова и Игнатов совмещать спортивную карьеру с семейной жизнью

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» отреагировала на помолвку Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«Такое решение принимает каждый лично. Для кого-то возможно совмещать карьеру с семейной жизнью, для кого-то — нет. Только сами ребята смогут ответить, будет ли их карьерам мешать совместная жизнь или нет. Но понятное дело, все тренеры склонны к тому, чтобы спортсмены позже подходили к созданию семьи, для того чтобы весь их фокус и внимание были на результатах», — сказала Гербольдт «СЭ».

Игнатов опубликовал совместное фото с Трусовой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале.

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является серебряным призером Олимпиады в Пекине.

Денис Сафронов

Александра Трусова и&nbsp;Макар Игнатов. Трусова выходит замуж. Что будет дальше с карьерой звездной фигуристки?

Фигурное катание
Александра Трусова
Катарина Гербольдт
Макар Игнатов
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