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Сегодня, 22:31

Фигурист Лазарев признался, что ему хотелось бы усложнить контент

Алина Савинова
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Российский фигурист Лев Лазарев рассказал, что ему хотелось бы усложнить свою программу.

На первенстве России среди юниоров фигурист прыгнул два четверных лутца.

«Собираюсь ли усложнять контент к финалу «Гран-при России»? Если честно, я пока не знаю. Хотелось бы? Хотелось.

Реально ли за такой небольшой промежуток времени добавить усложнение? Это реально, но, во-первых, мне стабильно нужно катать этот контент. Пока что чистых прокатов было немного, и хотелось бы, конечно, чтобы часто все получалось. А лучше — всегда (улыбается)», — приводит «Чемпионат» слова Лазарева.

Лазарев занял второе место на первенстве России в Перми. По сумме двух программ он набрал 177,81 балла.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4999339-figurist-lazarev-prygnuvshij-dva-chetvernyh-lutca-hotelos-by-uslozhnit-kontent.html
Фигурное катание
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