Фигурист Лазарев признался, что ему хотелось бы усложнить контент

Российский фигурист Лев Лазарев рассказал, что ему хотелось бы усложнить свою программу.

На первенстве России среди юниоров фигурист прыгнул два четверных лутца.

«Собираюсь ли усложнять контент к финалу «Гран-при России»? Если честно, я пока не знаю. Хотелось бы? Хотелось.

Реально ли за такой небольшой промежуток времени добавить усложнение? Это реально, но, во-первых, мне стабильно нужно катать этот контент. Пока что чистых прокатов было немного, и хотелось бы, конечно, чтобы часто все получалось. А лучше — всегда (улыбается)», — приводит «Чемпионат» слова Лазарева.

Лазарев занял второе место на первенстве России в Перми. По сумме двух программ он набрал 177,81 балла.