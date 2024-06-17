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Загитова — после шутки Баскова: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона»

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова в своих соцсетях раскритиковала ведущего премии «Муз-ТВ».

«Сегодня посмотрела премию «Муз-ТВ» и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», — написала Загитова в сторис.

Загитова выступила на премии вместе с певицей Люсей Чеботиной. 22-летняя фигуристка на мероприятии спела вместе с Люсей Чеботиной ее хит «Лучшая подруга».

После номера Чеботиной Басков пошутил: «Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку».

Загитова не первый раз принимает участие в совместных номерах с российскими поп-исполнителями. В феврале 2023 года спортсменка спела «Credo» вместе с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Алина Загитова
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