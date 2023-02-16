Татьяна Мишина: «Москвина была для семьи своего рода ориентиром»

Российский тренер Татьяна Мишина ответила на вопрос, почему ее муж Алексей Мишин в начале тренерской карьеры сосредоточился на одиночном катании, а не на парном.

«Да как-то так с самого начала пошло. Юра Овчинников пришел от Игоря Борисовича Москвина уже состоявшимся фигуристом, но бронзовым призером чемпионата Европы стал уже при Мишине. Очень сильно спрогрессировал Игорь Лисовский — прыгал все тройные, включая аксель. Наверное, дело в том, что Алексей вообще много занимался многооборотными прыжками, ему это было интересно. Да и потом, место в парном катании уже вроде как заняла Тамара Николаевна [Москвина]. Они всегда конкурировали. Помню, мама Алексея нет-нет да и скажет: Тома, мол, уже диссертацию защитила, того добилась, этого... В этом плане Москвина была для семьи своего рода ориентиром, тем более тренерскую карьеру она начала несколько раньше», — приводит RT слова Мишиной.

Москвина начала тренерскую деятельность в 1962 году. Она является самым успешным тренером в парном катании. Среди ее нынешних учеников Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.

Под руководством Мишина тренируются Михаил Коляда, Евгений Семенко, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова.