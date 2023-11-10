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Сегодня, 13:04

Тарасова — о сроках вынесения решения по делу Валиевой: «Придется это терпеть. Камила — сильная девочка»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в начале 2024 года.

«Да, все это затягивается. Но что уже поделаешь? Камила — сильная девочка, она будет выступать, все у нее будет нормально. Придется это терпеть, что ж делать. От нашего с вами разбора ничего не произойдет. Мы никак не можем повлиять на ситуацию. Можем поделать только ей сил и здоровья», — сказала Тарасова «СЭ».

По данным USA Today, решение может появится в декабре, либо уже после праздников в январе 2024 года.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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