Решение CAS по делу Валиевой может быть вынесено в 2024 году

Спортивный арбитражный суд (CAS), скорее всего, вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в начале 2024 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

По данным источника, решение может появится в декабре, либо уже после праздников в январе 2024 года.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.