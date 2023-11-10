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В «Самбо-70» отреагировали на расставание с Тутберидзе: «Ради бога! Флаг им в руки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал уход из «Хрустального» секции фигурного катания под руководством тренера Этери Тутберидзе.

«Ледовый дворец Этери Тутберидзе достроен, но не оборудован в залах. Это самый лучший дворец в Москве и стране — спасибо Сергею Семеновичу Собянину. Не пытался уговаривать Этери Георгиевну остаться в «Хрустальном». Ради Бога! Это решение Москомспорта, флаг им в руки. Мы добросовестно выполнили свою миссию, когда были вместе. Сейчас есть дела, связанные с самбо, поэтому не могу сказать, есть ли уже группы, которые будут вместо Тутберидзе в «Хрустальном», — приводит слова Лайшева Sport24.

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе Москвы в Ясенево. В центре будут две ледовые арены комплекса — соревновательная с трибунами на 500 мест и тренировочная.

Также сообщается, что в здании есть 10 хореографических залов, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда, и реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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