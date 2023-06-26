Тарасова высказалась о популярности видов спорта в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о популярности видов спорта в России.

«Не буду называть самый популярный вид спорта. Россия — спортивная страна. У нас одинаково сильно любят и фигурное катание, и хоккей, и футбол. Ни в одной стране болельщики так не поддерживают спортсменов, как у нас», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7% респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).