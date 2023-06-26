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Сегодня, 19:06

Гербольдт заявила, что Костомаров доказывает, что он не зря стал чемпионом Олимпиады

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала первое появление Романа Костомарова в протезах, заявив, что она очень рада за него.

«У меня самые положительные эмоции! Я очень рада за Рому. Он большой молодец, борется, доказывает всем, что он не зря стал олимпийским чемпионом. Он крутой спортсмен и человек. Хочу пожелать ему в дальнейшем таких же крутых результатов. Ожидала ли я, что он так быстро сможет тренироваться на тренажерах? Я надеялась на это, зная его характер, желание и умение добиваться того, чего он хочет», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/26/20749310.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
Роман Костомаров
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