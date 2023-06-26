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Сегодня, 22:22

Громова отметила, что Костомаров сможет устроиться на любую работу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер паралимпийской сборной России по биатлону Ирина Громова отметила, что Роман Костомаров сможет устроиться на любую работу и спокойно жить после ампутации конечностей, от него нужно только желание бороться с трудностями.

«Конечно, у нас не так много людей, которые сломались и сразу же начали заниматься паралимпийским спортом. Был только один Рома Петушков в 2006 году. Он в феврале ноги потерял, а в сентябре уже к нам пришел. В свое время бобслеистку Ирину Скворцову хотели к нам пристроить, но она не захотела заниматься, ушла в другую сферу. На самом деле, многие у нас не считают себя инвалидами. Подумаешь, нет какой-то конечности, все остальное же нормально функционирует. Шутят: «И зачем эти ноги вообще нужны». В команде есть ребята и без пальцев, они вообще никаких проблем не испытывают. Главное, чтобы человек сам хотел жить и развиваться. Иначе можно нарисовать для него золотые горы, но толку от этого не будет. Все в руках людей. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет — причину. К тому же Костомаров прошел такую серьезную спортивную школу. Одно дело, если десятилетний мальчик потеряет ноги, здесь нужно, чтобы родные направили, помогли. Другое — взрослый мужчина. Тем более, как понимаю, сейчас все готовы ему помочь. Самое главное, теперь Роману самому разобраться, чем он может и хочет заниматься. Ходить он сможет. Нет никаких проблем стать тренером или занять должность в федерации. Было бы желание! У нас есть известный офтальмолог Святослав Федоров, он тоже без ноги ходит. Долгое время никто и не знал, что у него протез», — приводит слова Громовой RT.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1166971-trener-paralimpiicev-kostomarov
Фигурное катание
Роман Костомаров
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