Тарасова: «Фигурное катание — это искусство. А в нашем футболе все примитивно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о популярности футбола и фигурного катания.

«Если сравнивать глобально по популярности футбол и фигурное катание, то футбол в стране смотрят больше. Там в принципе больше матчей. Но в России такое фигурное катание, что любой футбол позавидует. Это искусство. А в футболе нашем все примитивно», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спортсменом 2022 года в России была признана фигуристка Камила Валиева. За чемпионку Европы проголосовали 7% опрошенных.