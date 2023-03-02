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Сегодня, 20:54

Тарасова: «Фигурное катание — это искусство. А в нашем футболе все примитивно»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о популярности футбола и фигурного катания.

«Если сравнивать глобально по популярности футбол и фигурное катание, то футбол в стране смотрят больше. Там в принципе больше матчей. Но в России такое фигурное катание, что любой футбол позавидует. Это искусство. А в футболе нашем все примитивно», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спортсменом 2022 года в России была признана фигуристка Камила Валиева. За чемпионку Европы проголосовали 7% опрошенных.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-figurnoe-katanie-iskusstvo-a-v-futbole-u-nas-vse-primitivno/
Фигурное катание
Футбол
Татьяна Тарасова
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