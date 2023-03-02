Бережная: «Если ты представляешь Россию на серьезных турнирах, то менять флаг некрасиво»

Олимпийская чемпионка Елена Бережная ответила на вопрос, стоит ли российским фигуристам менять спортивное гражданство.

«Ситуации бывают разные. Если ты ни от кого не зависишь, не связан никакими обязательствами, самостоятельно тренируешься, оплачиваешь работу тренера и лед, ты можешь решать свою судьбу сам. Ну, или твои родители. Потому что как у нас часто бывает? Родители — спонсоры спортсмена. Но если ты в команде страны, тебя поддерживает федерация, вкладывает в тебя деньги, ты представляешь Россию на серьезных турнирах — то тут менять флаг уже некрасиво», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бережной.

Весной 2022 года ISU отстранила российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.