Тарасова считает, что фигуристы сборной США продемонстрировали свое недоверие к CAS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что сборная США по фигурному катанию направила запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой о присутствии на закрытых слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой.

«Если так, тогда почему наших там не должно быть? Или каких-то других стран? Они что, CAS не доверяют, мнению их судей не доверяют? Они доверяют только себе, судя по всему», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-29 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам комиссия Спортивного арбитражного суда подготовит решение.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что в допинг-пробе россиянки, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021-го, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.