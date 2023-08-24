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Сегодня, 19:56

Мирзоев: «Косторная неплохо смотрится со своим партнером, но пока сложно говорить о перспективах»

Алина Савинова
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Бывший фигурист Владислав Мирзоев рассказал, что думает о переходе Алены Косторной из одиночного в парное катание.

«Я смотрел фрагменты выступлений с участием Косторной — она неплохо смотрится со своим партнером. Они быстро смогли освоить элементы. Пока сложно говорить о перспективах, будем наблюдать за ребятами в грядущем сезоне. Это очень интересно, потому что случаев, когда спортсменка такого уровня переходит в другую дисциплину, крайне мало. Могу вспомнить только итальянскую фигуристку Валентину Маркеи, прошедшую похожий путь», — цитирует Мирзоева Metaratings.ru.

20-летняя Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным призером и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

В начале 2023 года стало известно, что фигуристка ушла в парное катание. Косторная встала в пару с Георгием Куницей. 12 августа Косторная и Куница сыграли свадьбу.

Источник: https://metaratings.ru/news/mirzoev-kostornaya-neplokho-smotritsya-so-svoim-partnyorom-277142/
Фигурное катание
Алена Косторная
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