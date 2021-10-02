Тарасова раскритиковала дебютное выступление Ксении Бородиной в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова критично оценила выступлением телеведущей Ксении Бородиной в паре с Дмитрием Соловьевым в рамках их номера в 1-й серии нового сезона «Ледникового периода».

«Считаю, что надо больше тренироваться. Потому что техническая сторона... Потому что все время как будто никакого покоя нет нигде — ни в ногах, ни в теле.

Как-то надо немного научиться хотя бы на двух ногах скользить, хотя бы подышать на них. Конечно, хорошо принимать красивое положение, когда ты в поддержке, но этого недостаточно для того, чтобы техническая часть выглядела хотя бы прилично", — заявила Тарасова в эфире Первого канала.