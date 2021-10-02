«Я упал, бро». Реакция тиктокера Милохина на падение в паре с Медведевой на шоу «Ледниковый период»

Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева выступили с дебютным номером на шоу «Ледниковый период». В одном из моментов молодой человек неудачно выполнил поддержку и они с партнершей упали на лед.

После завершения выступления тренер и хареограф Илья Авербух очень беспокоился за состояние участников.

— Все нормально? — спросил Авербух.

— Я упал, бро, — ответил Милохин.

— Что случилось?

— Это волнение, она меня накрывает.

— Женька, молодец. Не ударилась? — обратился Авербух к Медведевой.

— Нет, я живая, — ответила Медведева.

— Прости, пожалуйста, я исправлюсь, — добавил Милохин.