Тарасова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления находящемуся в больнице олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

«Сегодня пришла новость, что наш Рома Костомаров в больнице. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — написала Тарасов в соцсетях.

Сегодня, 10 января, Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомарову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.