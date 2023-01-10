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Сегодня, 19:33

Тарасова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления находящемуся в больнице олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

«Сегодня пришла новость, что наш Рома Костомаров в больнице. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — написала Тарасов в соцсетях.

Сегодня, 10 января, Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомарову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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