Роднина посоветовала Назарычеву обратится к психиатру

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на высказывания фигуриста Михаила Назарычева о возможной смене гражданства.

«Я такого спортсмена не знаю. Если он не чувствует себя в безопасности в России, я бы посоветовала ему обратиться к психиатру», — приводит слова Родниной Metaratings.ru.

Ранее, объясняя переезд в США, Назарычев заявил, что не чувствовал себя в безопасности в России.

В прошедшем сезоне Назарычев в паре с Юлией Артемьвой завоевал серебро и бронзу на этапах «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России они заняли пятое итоговое место. На юниорском первенстве Артемьева и Назарычев стали вторыми. Рассталась пара летом 2022 года.