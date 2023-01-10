Роднина раскритиковала попавшего в реанимацию фигуриста Костомарова за переработки

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на госпитализацию олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление легких. И как раз меня это все вылечило. Здесь — я не знаю, в каких костюмах они катались, какое выступление было. Но могу одно сказать: переработка — не только в фигурном катании, но и вообще в жизни — не всегда приносит положительные плоды», — приводит слова Родниной «Газета.Ru».

Она отметила, что у спортсмена было много планов на новогодние каникулы, но ему уже не 18 лет. По ее словам, сейчас, самое главное — его выздоровление.

Сегодня, 10 января, Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке. По информации СМИ, спортсмену сделали ЭКМО.

Костомарову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.