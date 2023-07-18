Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:18

Тарасова: «Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались полностью голыми? Никогда в это не поверю»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об откровенных фотографиях в соцсетях российских фигуристок.

«Не считаю, что наши фигуристки не должны сниматься в откровенных фотосессиях. Кто-то из наших девочек разве не соблюдает этический кодекс? Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались без всего, полностью голыми? Никогда в это не поверю. Не надо сравнивать наше и сегодняшнее поколение фигуристов. Колоссальные отличия и дело не только в скромности — время было другим. В те годы не было откровенных фотосессий, но если бы их проводили, то в них принимали бы участие. А так, в этом плане все было спокойнее. Однако рассуждения на эту тему считаю полнейшей ерундой!» — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее откровенные фотографии в социальных сетях публиковали олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Кроме того, две последние фигуристки позировали для мужского глянцевого журнала Maxim.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-07-18-tarasova-tuktamysheva-medvedeva-i-zagitova-fotografirovalis-polnostyu-golymi-nikogda-v-eto-ne-poveryu
Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Центр спортивной подготовки получил выплаты после перехода дуэта Дэвис — Смолкин в сборную Грузии

Фигуристы Тарасова и Морозов возобновили тренировки
Новости
RSS RSS
Все новости