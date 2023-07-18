Центр спортивной подготовки получил выплаты после перехода дуэта Дэвис-Смолкин в сборную Грузии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выплатила компенсацию Центру спортивной подготовки (ЦСП) за переход в сборную Грузии фигуристов Дианы Дэвис и Глеб Смолкина.

«На основании ответа федерации ЦСП направил требование по выплате компенсации работодателю. На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», — заявил в своем Telegram-канале директор ЦСП Георгий Брюсов.

В понедельник, 5 июня, Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход 20-летней Дианы Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в сезоне-2021/22 выступили на Олимпиаде в Пекине (Китай), на которой заняли 14-е место.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования и тренировались в США.