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Сегодня, 12:47

Центр спортивной подготовки получил выплаты после перехода дуэта Дэвис-Смолкин в сборную Грузии

Руслан Минаев
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Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ&quot;/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выплатила компенсацию Центру спортивной подготовки (ЦСП) за переход в сборную Грузии фигуристов Дианы Дэвис и Глеб Смолкина.

«На основании ответа федерации ЦСП направил требование по выплате компенсации работодателю. На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», — заявил в своем Telegram-канале директор ЦСП Георгий Брюсов.

В понедельник, 5 июня, Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход 20-летней Дианы Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в сезоне-2021/22 выступили на Олимпиаде в Пекине (Китай), на которой заняли 14-е место.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования и тренировались в США.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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