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Сегодня, 14:32

Фигуристы Тарасова и Морозов возобновили тренировки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов возобновили тренировки.

«Мы возобновили тренировки, — цитирует Тарасову ТАСС. — В ближайших планах — выступление в шоу Ильи Авербуха».

Пара с сезона-2021/22 тренируются в «Хрустальном» в команде Этери Тутберидзе. В финале «Гран-при России» — 2023 Тарасова и Морозов заняли третье место. Фигуристы набрали 225,81 балла по сумме двух программ.

Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании и командных соревнованиях, двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира, победители финала «Гран-при» и трехкратные чемпионы России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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