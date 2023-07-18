Фигуристы Тарасова и Морозов возобновили тренировки

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов возобновили тренировки.

«Мы возобновили тренировки, — цитирует Тарасову ТАСС. — В ближайших планах — выступление в шоу Ильи Авербуха».

Пара с сезона-2021/22 тренируются в «Хрустальном» в команде Этери Тутберидзе. В финале «Гран-при России» — 2023 Тарасова и Морозов заняли третье место. Фигуристы набрали 225,81 балла по сумме двух программ.

Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании и командных соревнованиях, двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира, победители финала «Гран-при» и трехкратные чемпионы России.