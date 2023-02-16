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Сегодня, 21:36

Тарасова отреагировала на победу Горбачевой на чемпионате России среди юниоров

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу фигуристки Алины Горбачевой на чемпионате России среди юниоров в Перми.

«Горбачева очень хорошо выступила! Многие девочки отлично показали себя сегодня. Воспитанница Плющенко, которая заняла второе место, тоже была великолепна, но она с очень далекого места поднималась. Вероника была чуть ли не на последней строчке, а в итоге заняла второе место. А Алина просто восхитительно откатала свою программу! Мне очень понравилось ее выступление, она большая молодец. Все девочки и мальчики отлично показали себя сегодня», — приводит «Чемпионат» слова Тарасовой.

По сумме двух программ Горбачева набрала 224,41 балла. Она опередила Веронику Жилину, которая стала второй с результатом 218,79 балла. Третье место заняла Мария Гордеева (213,02).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4999525-tarasova-otreagirovala-na-pobedu-gorbachyovoj-na-yuniorskom-chempionate-rossii.html
Фигурное катание
Алина Горбачева
Татьяна Тарасова
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