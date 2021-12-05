Тарасова — о Ягудине: «Алкоголические наклонности в нем умерли»
Тарасова рассказала о проблемах Ягудина с алкоголем
13:33
Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ поделилась мнением об олимпийском чемпионе Алексее Ягудине.
— У Леши тоже были тяжелые времена, и он мне рассказывал, что вы ему помогли, когда он серьезно выпивал?
— Да, выпивал, не закусывал.
— Какие вы слова для него тогда нашли?
— Я искала не слова, а действия. Сейчас он занят работой — он стал совершенно другим. Нужно было, чтобы он во что-то влюбился и чтобы он делал эту работу.
Но это не значит, что он не может выпить 5 рюмок. Это ерунда, он это может делать. Но алкоголические наклонности в нем умерли.
— После чего они вдруг начались?
— Молодость и безответственность.
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