Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ поделилась мнением об олимпийском чемпионе Алексее Ягудине.

— У Леши тоже были тяжелые времена, и он мне рассказывал, что вы ему помогли, когда он серьезно выпивал?

— Да, выпивал, не закусывал.

— Какие вы слова для него тогда нашли?

— Я искала не слова, а действия. Сейчас он занят работой — он стал совершенно другим. Нужно было, чтобы он во что-то влюбился и чтобы он делал эту работу.

Но это не значит, что он не может выпить 5 рюмок. Это ерунда, он это может делать. Но алкоголические наклонности в нем умерли.

— После чего они вдруг начались?

— Молодость и безответственность.