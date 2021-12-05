Тарасова оценила уровень мастерства и потенциал Гнома Гномыча
14:20
Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ поделилась своим мнением о восьмилетнем сыне Евгения Плющенко Александре (Гном Гномыч).
По ее словам, пока она не видит в нем особенного потенциала.
— Гном-Гномыч — вы в нем видите потенциал?
— Пока не очень вижу.
— На мой взгляд дилетанта, Гном-Гномыч, как называют Сашу, очень неплохо катается.
— Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать.
Напомним, что Александр сломал лучевую кость руки во время игры в футбол в сентябре. Однако уже восстановился и недавно исполнил первый контрольный прокат.
Читайте также
Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю