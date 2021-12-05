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Тарасова оценила уровень мастерства и потенциал Гнома Гномыча

14:20
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ поделилась своим мнением о восьмилетнем сыне Евгения Плющенко Александре (Гном Гномыч).

По ее словам, пока она не видит в нем особенного потенциала.

— Гном-Гномыч — вы в нем видите потенциал?

— Пока не очень вижу.

— На мой взгляд дилетанта, Гном-Гномыч, как называют Сашу, очень неплохо катается.

— Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать.

Напомним, что Александр сломал лучевую кость руки во время игры в футбол в сентябре. Однако уже восстановился и недавно исполнил первый контрольный прокат.

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Роман Шишов все материалы автора
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