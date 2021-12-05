«Они мне сто лет были не нужны». Тарасова рассказала о том, как начала работать с Родниной и Зайцевым
12:58
Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ поделилась воспоминаниями о начале работы с Ириной Родниной и Александром Зайцевым.
— В феврале-1980 Ирина Роднина в третий раз подряд стала олимпийской чемпионкой в парном катании с Александром Зайцевым. Но после этой победы ваши пути разошлись. Расскажите: какие элементы принесли победу в Лэйк-Плэсиде?
— Для меня имеет значение победа. Она у меня была 6 лет, две Олимпиады. Они просили, чтобы я их взяла. Они боялись меня, а не я их. Они мне сто лет были не нужны. Но раз я взяла, я старалась показать свою работу на них и показала. Пара, которая была соперниками, снялась. Испугалась.
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