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«Они мне сто лет были не нужны». Тарасова рассказала о том, как начала работать с Родниной и Зайцевым

12:58
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ поделилась воспоминаниями о начале работы с Ириной Родниной и Александром Зайцевым.

— В феврале-1980 Ирина Роднина в третий раз подряд стала олимпийской чемпионкой в парном катании с Александром Зайцевым. Но после этой победы ваши пути разошлись. Расскажите: какие элементы принесли победу в Лэйк-Плэсиде?

— Для меня имеет значение победа. Она у меня была 6 лет, две Олимпиады. Они просили, чтобы я их взяла. Они боялись меня, а не я их. Они мне сто лет были не нужны. Но раз я взяла, я старалась показать свою работу на них и показала. Пара, которая была соперниками, снялась. Испугалась.

Дополнительная информация:

https://www.ntv.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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