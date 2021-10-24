Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при» в США, Бойкова и Козловский — третьи
Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золотую медаль «Гран-при» в Лас-Вегасе.
Тарасова и Морозов набрали 142,14 балла в произвольной программе и 222,50 балла по сумме двух программ. Второе место у японцев Рику Миуры и Рюити Кихары (208,2 балла), замкнула тройку призеров еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53). Алина Пепелева и Роман Плешков финишировали на шестой строчке (183,12).
Фигурное катание
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Пары
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 142,14
2. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 136,60
3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 135,57
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 130,10
5. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 128,55
6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 118,97
7. Челси Лю/Дэнни О'Ши (США) — 115,24
8. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 93,58
Итог
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 222,50
2. Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония) — 208,20
3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 205,53
4. Алекса Книрим / Брэндон Фрэйзер (США) — 202,97
5. Джессика-Ноэль Калаланг / Брайан Джонсон (США) — 197,42
6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) — 183,12
7. Челси Лю / Дэнни О'Ши (США) — 175,40
8. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) — 147,61
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