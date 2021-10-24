Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золотую медаль «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Тарасова и Морозов набрали 142,14 балла в произвольной программе и 222,50 балла по сумме двух программ. Второе место у японцев Рику Миуры и Рюити Кихары (208,2 балла), замкнула тройку призеров еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53). Алина Пепелева и Роман Плешков финишировали на шестой строчке (183,12).

Фигурное катание

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Пары

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 142,14

2. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 136,60

3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 135,57

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 130,10

5. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 128,55

6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 118,97

7. Челси Лю/Дэнни О'Ши (США) — 115,24

8. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 93,58

Итог

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 222,50

2. Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония) — 208,20

3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 205,53

4. Алекса Книрим / Брэндон Фрэйзер (США) — 202,97

5. Джессика-Ноэль Калаланг / Брайан Джонсон (США) — 197,42

6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) — 183,12

7. Челси Лю / Дэнни О'Ши (США) — 175,40

8. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) — 147,61