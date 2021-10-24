Трусова лидирует после короткой программы на «Гран-при США»
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На «Гран-при» в Лас-Вегасе завершилась короткая программа среди женщин.
Первое место занимает Александра Трусова, которая набрала 77,69 балла. Вторая строчка у Дарьи Усачевой (76,71), замкнула тройку лучших Ксения Синицына (71,51).
Фигурное катание
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Женщины
Короткая программа
1. Александра Трусова (Россия) — 77.69
2. Дарья Усачева (Россия) — 76.71
3. Ксения Синицына (Россия) — 71.51
4. Каори Сакамото (Япония) — 71.16
5. Юй Йонг (Корея) — 70.73
6. Ким Елим (Корея) — 70.56
7. Эмбер Гленн (США) — 67.57
8. Сатоко Мияхара (Япония) — 66.36
9. Одри Шин (США) — 62.82
10. Старр Эндрюс (США) — 61.94
11. Екатерина Куракова (Польша) — 61.36
12. Юхана Йокои (Япония) — 54.77
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