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Трусова лидирует после короткой программы на «Гран-при США»

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Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На «Гран-при» в Лас-Вегасе завершилась короткая программа среди женщин.

Первое место занимает Александра Трусова, которая набрала 77,69 балла. Вторая строчка у Дарьи Усачевой (76,71), замкнула тройку лучших Ксения Синицына (71,51).

Фигурное катание

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Женщины

Короткая программа

1. Александра Трусова (Россия) — 77.69

2. Дарья Усачева (Россия) — 76.71

3. Ксения Синицына (Россия) — 71.51

4. Каори Сакамото (Япония) — 71.16

5. Юй Йонг (Корея) — 70.73

6. Ким Елим (Корея) — 70.56

7. Эмбер Гленн (США) — 67.57

8. Сатоко Мияхара (Япония) — 66.36

9. Одри Шин (США) — 62.82

10. Старр Эндрюс (США) — 61.94

11. Екатерина Куракова (Польша) — 61.36

12. Юхана Йокои (Япония) — 54.77

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Сергей Разин все материалы автора
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