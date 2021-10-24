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Козловский: «Сегодня мы пошли на определенный риск»

06:13
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, подвел итоги выступления на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Пара заняла третье место.

«Сегодня мы пошли на определенный риск, решили попробовать усложнённый вариант программы, не все получилось, — сказал Козловский в эфире Первого канала. — Мы рады, что мы все-таки выступили здесь, несмотря на все сложности при подготовке к турниру. И сделали это неплохо.

Сейчас нам нужно повышать стабильность, нужно чтоб новые элементы становились нашими полноценными».

Напомним, первой стала российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Второе место у японцев Рику Миуры и Рюити Кихары.

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Роман Шишов все материалы автора Анастасия Рацкевич все материалы автора
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