Степанова и Букин показали обновленный ритм-танец, который готовили к чемпионату мира

Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин поделились в Instagram видео обновленного ритм-танца, который они планировали представить на чемпионате мира в Монреале. Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

— Дорогие друзья , хочется поделиться с вами нашим обновленным ритм- танцем который мы готовили для вас на чемпионат Мира в Канаде, — подписал ролик Букин. — Очень надеемся что все быстро наладится и мы сможем вместе с нашей большой командой приступить к тренировочному процессу и созданию новых программ! Мы очень переживаем о ситуации которая складывается в мире и хотим пожелать всем здоровья, берегите себя и своих близких!

В этом сезоне пара заняла третье место на чемпионате Европы и стала второй на чемпионате страны.