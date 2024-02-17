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17 февраля, 18:52

Стали известны участники Кубка Первого канала 2024 по итогам Спартакиады

Алина Савинова
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появились списки участников Кубка Первого канала 2024 года. Фигуристы получили право выступить на турнире по итогам чемпионата России и Всероссийской Спартакиады.

Танцы на льду

Александра Степанова — Иван Букин
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный

Мужчины

Евгений Семененко
Владислав Дикиджи
Дмитрий Алиев
Роман Савосин
Марк Кондратюк
Даниил Самсонов

Отмечается, что остальные участники в мужском одиночном катании и танцах на льду будут определены голосованием болельщиков, СМИ и Федерации фигурного катания на коньках России.

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году проходят с 16 по 18 февраля в Магнитогорске. В воскресенье по итогам произвольных программ будут известны победители в парном и женском одиночном катании, которые также получат право выступить в Кубке Первого канала.

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
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Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
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