Стали известны участники Кубка Первого канала 2024 по итогам Спартакиады

Появились списки участников Кубка Первого канала 2024 года. Фигуристы получили право выступить на турнире по итогам чемпионата России и Всероссийской Спартакиады.

Танцы на льду

Александра Степанова — Иван Букин

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный

Мужчины

Евгений Семененко

Владислав Дикиджи

Дмитрий Алиев

Роман Савосин

Марк Кондратюк

Даниил Самсонов

Отмечается, что остальные участники в мужском одиночном катании и танцах на льду будут определены голосованием болельщиков, СМИ и Федерации фигурного катания на коньках России.

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году проходят с 16 по 18 февраля в Магнитогорске. В воскресенье по итогам произвольных программ будут известны победители в парном и женском одиночном катании, которые также получат право выступить в Кубке Первого канала.