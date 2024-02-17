Стали известны участники Кубка Первого канала 2024 по итогам Спартакиады
Появились списки участников Кубка Первого канала 2024 года. Фигуристы получили право выступить на турнире по итогам чемпионата России и Всероссийской Спартакиады.
Танцы на льду
Александра Степанова — Иван Букин
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный
Мужчины
Евгений Семененко
Владислав Дикиджи
Дмитрий Алиев
Роман Савосин
Марк Кондратюк
Даниил Самсонов
Отмечается, что остальные участники в мужском одиночном катании и танцах на льду будут определены голосованием болельщиков, СМИ и Федерации фигурного катания на коньках России.
Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году проходят с 16 по 18 февраля в Магнитогорске. В воскресенье по итогам произвольных программ будут известны победители в парном и женском одиночном катании, которые также получат право выступить в Кубке Первого канала.