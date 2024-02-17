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17 февраля, 18:58

Камила Валиева выпустит совместный трек с певицей MIA BOYKA

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева выпустит совместный трек с певицей MIA BOYKA.

Об этом стало известно на шоу «Кстати», гостем которого стала певица. Трек будет в стиле современной детской считалочки. К выходу трека также планируется выпуск лимитированной серии детских настольных игр.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Фигурное катание
Камила Валиева
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