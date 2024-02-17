Тарасова — о победе Петросян в короткой программе: «Горжусь, что у нас в стране есть такая девочка»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на выступление Аделии Петросян, которая заняла первое место в короткой программе в женском одиночном катании на Всероссийской Спартакиаде 2024.

«Петросян — умная девочка. Целый год она выигрывает и везде первая. В этом большая заслуга ее и тренерского штаба. Горжусь, что у нас в стране есть такая девочка», — сказала Тарасова «СЭ».

Второй стала Анна Фролова, на третьей позиции Ксения Синицына.

С произвольными программами фигуристки выступят в воскресенье, 18 февраля.

Соревнования по фигурному катанию Спартакиады проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».