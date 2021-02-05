Стали известны составы команд Медведевой и Загитовой на Кубке Первого канала

После жеребьевки командного Кубка Первого канала стали известны составы команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Две фигуристки по очереди выбирали себе спортсменов. Начинала Медведева — так решил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, которому позвонил по телефону Алексей Ягудин.

Евгения Медведева выбрала следующих фигуристов:

танцы — Степанова/Букин, Скопцова/Алешин, Шевченко/Еременко;

мужчины — Коляда, Самарин, Кондратюк;

пары — Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов;

женщины — Трусова, Туктамышева, Хромых.

Команда Алины Загитовой выглядит следующим образом:

танцы — Загорски/Гурейро, Морозов/Багин, Худайбердиева/Базин;

мужчины — Алиев, Игнатов, Мозалев;

пары — Тарасова/Морозов, Павлюченко/Ходыкин;

женщины — Щербакова, Валиева, Усачева.

Командный турнир стартует в субботу, 6 февраля, в 17:00 (мск).

Ранее сегодня, 5 февраля, российские фигуристки одержали победу над мужской командой в прыжковом турнире.

(Дмитрий Кузнецов)