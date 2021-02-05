Фигуристки сборной России одержали победу над мужчинами в прыжковом турнире

Российские фигуристки одержали победу над мужской командой в прыжковом турнире на Кубке Первого канала.

Соревнование состояло из трех раундов. В первом — каждая команда делала четыре разных прыжка. Во втором каждый участник исполнял свой самый сложный прыжок. В третьем — каждый участник делал каскад из пяти прыжков.

После первого раунда женская команда, в состав которой входили Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, уступали молодым людям (Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев) 67,22 — 68,70. Однако позже фигуристки выиграли два оставшихся раунда и победили команду мужчин со счетом 246,30 — 194,78.