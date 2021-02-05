Прыжковый турнир Кубка Первого канала по фигурному катанию: смотреть трансляцию

С 5 по 7 февраля в Москве пройдет командный турнир сборной России по фигурному катанию.

Кубок Первого канала — коммерческий турнир по фигурному катанию. В соревнованиях примут участие две команды, капитанами которых назначены олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

В рамках первого дня соревнований — прыжковый фестиваль, жеребьева и показательные выступления двух капитанов команд — Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Первые в истории национальные командные соревнования с участием фигуристов сборной России будут бесплатно показаны в эфире Первого канала. Прямые трансляции — на сайте 1tv.ru. В записи жеребьевку и прыжковый фестиваль покажут 5 февраля — в 21.30 мск.

Прыжковый фестиваль

Участники

Женщины

Мужчины

Дмитрий Алиев

Макар Игнатов

Кубок Первого канала по фигурному катанию: Загитова против Медведевой на главном командном турнире года, участники и расписание