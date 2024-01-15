Стали известны капитаны команд на чемпионате России по прыжкам

Чемпион мира и Европы Александр Галлямов и чемпион Европы Дмитрий Козловский назначены капитанами команд на чемпионате России по прыжкам.

«Знаем, вы мечтали о продолжении противостояния лучших спортсменов мирового парного катания! Главное событие января теперь еще ярче», — говорится в сообщении пресс-службы Первого канала.

Турнир пройдет с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА Арене». Квалификация состоится 19-го числа, личный турнир — 20-го, а командный турнир — 21 января.

На чемпионате России-2024 Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал золото. Спортсмены набрали 244,85 балла по сумме двух выступлений, это превышает мировой рекорд, установленный китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун (239,88).

Александра Бойкова и Козловский по сумме двух прокатов в Челябинске набрали 236,22 балла и заняли второе место.

Появился состав участников чемпионата России по прыжкам-2023/24